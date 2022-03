Medico di base, parte raccolta firme dei sindaci Valsessera: “Chiediamo l'intervento dell'assessore Icardi”

I sindaci dei comuni della Valsessera (Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula, Pray, Sostegno, Postua e Guardabosone), ricadenti nel distretto sanitario Valsesia, ASL Vercelli, organizzano una raccolta di firme per sollecitare l’intervento dell’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Franco Genesio Icardi al fine di garantire il mantenimento dell'assistenza primaria sul territorio della Valsessera a tutela dei cittadini, che lavorano e vivono in aree di montagna.

“Per continuare a garantire con la loro presenza la difesa stessa del territorio montano – spiegano i sindaci in una nota stampa condivisa – dopo aver preso atto della progressiva riduzione della presenza sul territorio dei Medici di Assistenza Primaria, che per ragioni di età concludono la propria carriera lavorativa e conseguentemente l’operatività in Valsessera e tenuto conto che al momento la loro presenza nel territorio non viene supplita costringendo i nostri cittadini a difficoltose trasferte in altre aree per poter continuare ad usufruire del servizio medico di assistenza primaria; inoltre, ad oggi, non sono state ancora fornite risposte esaustive dai responsabili dirigenziali e tecnici dell'ASL Vercelli al problema già verificatosi a Portula per la conclusione dell'attività lavorativa di un medico di assistenza primaria”.

I cittadini interessati possono sottoscrivere la petizione recandosi presso gli uffici dei Comuni della Valsessera.