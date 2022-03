Mistero al Ricetto, è partita a Candelo la nuova app internazionale per bambini

È ufficiale: scaricabile su tutti gli store l’avventura digitale realizzata per il Ricetto di Candelo in collaborazione con Useeum, una realtà internazionale che lavora proprio su musei e istituzioni culturali in tutto il mondo, nata in Danimarca, e oggi utilizzata da migliaia di utenti internazionali, in circa 70 istituzioni culturali tra nord Europa, Inghilterra, Germania ed Estonia.

L’esperienza è stata creata su misura per i bambini a cui piacciono gli indovinelli e e le sfide, che dovranno aguzzare l’ingegno per prevenire il furto di uno dei simboli fondamentali della storia di Candelo. Questa è la trama del gioco per smartphone appena lanciato, “Mistero al Ricetto”, presso il Ricetto medievale di Candelo: il cattivo del gioco, Malatesta, ha infatti in programma di ampliare la sua collezione privata con uno dei simboli del Ricetto medievale di Candelo. Fortunatamente, la professoressa Colombo è lì per aiutare i bimbi, e insieme esplorare le rue del Ricetto per ottenere gli indizi per fermare Malatesta. Grazie a Mistero al Ricetto, il rifugio medievale si apre ai bambini in un modo nuovo, li rende più curiosi riguardo le sue rue e i dettagli delle tracce del passato ancora visibili oggi. In questo modo, i bambini possono trascorrere un’ora esplorando il Ricetto e imparandone la storia.

“Candelo è il progetto pilota a livello nazionale per l’Italia - conferma il sindaco Paolo Gelone - ora proprio grazie al lavoro dei nostri uffici e di questo partner internazionale chi visita il borgo ha una possibilità in più per i propri bimbi. Altro valore aggiunto il fatto che in questo modo Candelo entra così anche in un altro network internazionale che ci collega a tantissime destinazioni culturali nel mondo”. Mistero a Candelo è infatti parte di un universo, Mistero al Museo, sviluppato per l’app per musei e siti storici, Useeum, progetto dell’omonima azienda danese.

“Molti musei e siti culturali hanno bisogno di un nuovo modo di coinvolgere i bambini, per questo motivo abbiamo sviluppato un gioco che può essere adattato in diversi siti e alle storie che li caratterizzano. La possibilità di giocare in diversi luoghi rende la sfida ancora più divertente, e motiva i bambini a visitare più musei” afferma Rasmus Lybæk, fondatore di Useeum. Quello con il Ricetto di Candelo è stato il progetto pilota italiano di Useeum. L'ambizione è che il gioco venga ampliato con nuove missioni in altri musei e siti storici nel resto d’Italia. “Questa è la nostra prima versione del gioco in Italia. È stato un piacere lavorare a questo primo progetto con il Comune di Candelo e siamo davvero entusiasti di lanciare il gioco insieme a loro” afferma Elisabetta D’Alesio, Account Manager per l’Italia a Useeum.

“Un prodotto di qualità che segue la programmazione di alto livello che ci siamo dati” conclude Gelone. Il concept del gioco e l’universo di Mistero al Museo sono infatti stati sviluppati da due autori per la TV per bambini, Frederik Hansen e Andreas Nederland. Negli ultimi 10 anni hanno prodotto una serie di concept per bambini di successo presso la società radiotelevisiva nazionale danese. Invece, la versione italiana è stata scritta da Flavia Moretti, scrittrice di libri e testi educativi per bambini per il Castoro e Giunti Scuola, ma anche sceneggiatrice di cartoni animati e programmi tv per bambini e ragazzi per DeAKids.