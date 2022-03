Lauretana acqua ufficiale del Giro d’Italia per i prossimi tre anni

Lauretana si veste di rosa: sarà l’acqua ufficiale del Giro d’Italia per i prossimi tre anni, a partire dalla 105esima edizione che avrà luogo dal 6 al 29 maggio 2022. L’accordo siglato dal Presidente di RCS MediaGroup Urbano Cairo e il Presidente di Lauretana Giovanni Vietti insieme all’amministratore delegato Antonio Pola prevede la presenza ufficiale dell’acqua più leggera d’Europa anche alle Grandi Classiche del ciclismo.

A cominciare dalla Strade Bianche (5 marzo) e dalla Tirreno-Adriatico (7-13 marzo), continuando con la Milano-Torino (16 marzo) e la prima classica monumento della stagione la Milano-Sanremo (19 marzo). Ad aprile (12-15) con il Giro di Sicilia, prima del Giro d’Italia. Infine in autunno sarà la volta della Gran Piemonte (6 ottobre) e del Lombardia (8 ottobre).

Per Lauretana è un altro importante traguardo, che conferma l’imponente crescita del brand negli ultimi anni. Il Giro è infatti un capitolo significativo della Storia, non solo sportiva, del nostro Paese e del nostro Continente. Per l’azienda di Graglia rappresenta dunque un’importante opportunità per far conoscere le caratteristiche uniche di acqua Lauretana in tutta Italia e anche all’estero, considerata l’ampia copertura mediatica dell’evento a livello internazionale.

Autentico dono della natura, acqua Lauretana sorge a oltre 1000 metri s.l.m. nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Rosa, in un territorio privo di insediamenti industriali e agricoli. Oltre a essere rinomata per la sua purezza, Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa, grazie ai soli 14 milligrammi per litro di residuo fi sso. A determinarne il carattere puro e leggero concorrono anche altri valori come la durezza totale di 0,60 °f, che aiuta a prevenire la formazione di calcoli renali, il pH pari a 6, che facilita la digestione e previene i processi di ossidazione cellulare, infi ne il ridotto contenuto di sodio, solo 0,88 mg/l, che rende Lauretana funzionale alle diete povere di sodio. Adatta a grandi e piccini, ideale per le famiglie che hanno scelto uno stile di vita sano, Lauretana è anche una fedele “compagna di squadra” di chi fa sport e vuole raggiungere le vette del benessere.

