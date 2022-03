Gaglianico assegna gli orti urbani

Il Comune di Gaglianico ha pubblicato il bando per l'assegnazione di due appezzamenti da coltivare in via Pralino.

Possono presentare domanda per la richiesta di un orto urbano tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadini/e maggiorenni residenti nel Comune di Gaglianico; b) essere in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione; c) non avere situazioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune di Gaglianico; d) essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di componenti del proprio nucleo famigliare, alla coltivazione dell'orto assegnato; e) non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile, pubblico o privato, nel territorio di Gaglianico; f) non svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi; g) essere disposto a versare una cauzione di 50,00 € a titolo di corretto mantenimento dell’appezzamento; h) essere disposto a corrispondere un canone in funzione ai servizi erogati (quali ad esempio il consumo di acqua ad uso irrigazione)

La domanda, redatta in carta semplice può essere presentata direttamente all’ Ufficio Segreteria del Comune di Gaglianico in Via XX Settembre 10, o spedita all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre il 10 MARZO 2022. Le domande inoltrate in tempi successivi alla data su indicata saranno esaminate, a condizione che siano rimasti appezzamenti disponibili, dopo l’assegnazione dei terreni a coloro che, avendone titolo, hanno presentato domanda nei termini utili. Informazioni per la partecipazione al bando potranno essere richieste all’ Ufficio Segreteria - tel. 015-2546407.