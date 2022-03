Cossato, approvata in consiglio la risoluzione per il cessate il fuoco in Ucraina (foto di repertorio)

Forte presa di posizione del consiglio comunale di Cossato. Ieri sera, nei locali di Villa Berlanghino, l'assemblea ha approvato all’unanimità una risoluzione per invocare la pace e il cessate il fuoco in Ucraina. Il documento è stato formalmente presentato dal presidente del Consiglio Comunale Mariano Zinno, interpretando così il volere unanime di tutti i gruppi consiliari, come emerso dalla conferenza capigruppo.

Nel testo si legge che il consiglio comunale di Cossato impegna “il sindaco e la giunta a manifestare a nome dell'intero consiglio una ferma condanna per l'aggressione militare in Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita; a sostenere ogni atto assunto dal Governo Italiano, in accordo con altri paesi dell'Unione Europea, con particolare riguardo alle azioni di accoglienza umanitaria che vorranno intraprendere; a invitare il Governo Italiano ad attivare ogni sforzo ed ogni canale diplomatico per porre fine al conflitto in corso”.