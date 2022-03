Castelletto Cervo, al Monastero Cluniacense 12 ore di preghiera per la pace in Ucraina

Sono tante le iniziative a favore dell'Ucraina. A Castelletto Cervo, in occasione del mercoledì delle ceneri, il Monastero Cluniacense ha spalancato le porte dalle 8 di questa mattina, 2 marzo, e resterà aperto per ben 12 ore: per chi lo vorrà, un'occasione per accomodarsi per la preghiera in nome della pace.