Anche Pray al fianco dell'Ucraina, sindaco: “Aiuteremo chi scappa dalla guerra”

Anche il comune di Pray scende in campo a favore del popolo ucraino. Ad annunciarlo il sindaco Gian Matteo Passuello: “Pray condanna l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina. Saremo impegnati a sostenere ogni utile iniziativa per far cessare questo conflitto e aiutare chi in questo momento scappa dalla guerra. Questa sera, abbiamo organizzato presso il Comune un incontro con i sindaci della Valsessera e le associazioni di volontariato organizzati per l'assistenza alle persone per fare il punto della situazione causata dal conflitto in atto e avviare un coordinamento per organizzare l'accoglienza di profughi provenienti dalle aree in guerra, oltre che valutare iniziative per la raccolta di quanto necessario per queste persone”.