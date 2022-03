Sandigliano: sono stati oltre 130 gli iscritti al Master Road To Rome del circuito FIT TPRA, FOTO

Si è svolto questo fine settimana il Master Road To Rome del circuito FIT TPRA.

Per la prima volta un Master FIT TPRA è stato organizzato nella nostra provincia, questo è stato possibile grazie alla collaborazione dei tre circoli presenti nel comune di Sandigliano, CIRCOLO TENNIS SANDIGLIANO, SANTO STEFANO TENNIS E PADEL e la nuova ZERO15TENNIS presso il Pralino con la regia del coordinatore TPRA della provincia di Biella Zucconelli Gianfranco.

Erano ben 9 i tabelloni da disputare a copertura di tutte le categorie TPRA che prevedevano per i finalisti dei singoli e i vincitori dei doppi la qualificazione al Master nazionale ai primi di maggio a Roma sui campi del FORO ITALICO, negli stessi giorni del BNL dei campioni.

Agli oltre 130 gli iscritti, da tutte le province piemontesi, è stato consegnato uno starter pack contenente i prodotti di alcune eccellenze biellesi nel settore food & beverage (Lauretana, Menabrea, Natural Boom e Dolcebon oltre alla maglietta celebrativa di Old School) ed ai vincitori un elegante premio di Biella Collezioni.

Indispensabile per la riuscita dell'evento il folto gruppo di volontari che per due giorni ha fatto sentire i giocatori dei veri professionisti dall'accoglienza all'assistenza sui campi fino alle premiazioni con intervista della Tv Supertennis per alcuni. La provincia di Torino ha raccolto il maggior numero di trofei,( 2 singoli femminili un singolo maschile ed il doppio maschile) seguita da Verbania ( doppio misto e singolo maschile) ed un titolo a testa per Novara (singolo femminile) Asti (singolo maschile) ed infine le atlete di casa Pivotto e Veglia che si sono aggiudicate il Doppio Femminile.

Auguriamo al gruppo di Fighter Piemontesi di divertirsi anche a Roma come hanno fatto in questo weekend ed i risultati arriveranno sicuramente...o comunque resterà il divertimento..