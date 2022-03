Rhythmic School, buona prova in serie C a Caorle, FOTO

Doppio impegno per la Rhythmic School nell’ultimo week end.

Le ginnaste della scuola di Ritmica di Tatiana Shpilevaya sono state impegnate nella prima prova del campionato nazionale di serie C, presso il Palamare di Caorle (VE) ed a Saluzzo (CN) nella prima prova del regionale FGI Silver LA ed LB. Con riferimento proprio a quest’ultima gara: ottime le prove fornite dalle RSgirls in competizione, salite tutte sul podio. E’ infatti d’oro la medaglia conquistata da Esther Carolina Sales Neto nella categoria LB1 J1 con due eccellenti esibizioni a fune e cerchio; sono invece d’argento le medaglie ottenute da Matilde Linty in LB2 J3 con due perfette routine a palla e nastro e da Ginevra Viana in LB2 A2, anch’essa impegnata a palla e nastro. Terzo posto e medaglia di bronzo per Giorgia Maria Bonifacio nella categoria LA1 J1, al debutto nelle gare federali, dove si è distinta in due buone prove a corpo libero e palla.

Ad accompagnare le atlete in gara le allenatrici Arianna Prete e Giada Mello Grand particolarmente soddisfatte per i risultati conseguiti dalle loro ginnaste. Buoni anche i riscontri ottenuti in Veneto dalla squadra di serie C, dove si sono confrontati ben trentotto team in rappresentanza delle migliori società di Toscana, Liguria e Piemonte/valle d’Aosta.

A difendere i colori della Rhythmic School sono scese in pedana: Giulia Sapino al cerchio dove ha ottenuto una valutazione di 20,750, Camilla Lozito alla palla 21,150, Matilde Sabattini alle clavette 19,000 e Chiara Sinacori al nastro 20,150 per un totale di squadra di 81,050.

Al seguito delle ginnaste in gara, lo staff tecnico guidato dalla DT Tatiana Shpilevaya ha così commentato le risultanze della competizione : “Siamo soddisfatte del risultato raggiunto, il tredicesimo posto, in quanto ottenuto in condizioni di emergenza, con alcune ginnaste non in perfette condizioni fisiche. Le ragazze sono state particolarmente brave a stringere i denti ed a gareggiare con la dovuta concentrazione effettuando delle pregevoli esibizioni. La serie C è un campionato estremamente competitivo in quanto le società di serie A e B, soprattutto nella prima prova, fanno scendere in gare le ginnaste che poi andranno a completare il roster nelle serie maggiori per le prove successive (la settimana scorsa si è svolta la prima prova di serie A e B e la settimana prossima ci sarà la seconda prova a Bari), questo determina uno sbilanciamento di valori che dalla seconda prova dovrebbe essere attenuato. Detto questo, tornando alla nostra prova: ci siamo difese nonostante le avversità, ma siamo consapevoli di avere ampi spazi di miglioramento. Al cerchio abbiamo commesso qualche errorino di troppo che ci ha limitato la valutazione, palla, clavette e nastro, con il recupero della giusta condizione, possono darci valutazioni superiori. Abbiamo ora due settimane di tempo per preparare la seconda prova che si disputerà sempre in Veneto ad Abano Terme, dove cercheremo di dimostrare il nostro effettivo valore e, se sarà possibile, scalare qualche posizione in classifica”.

Nel fine settimana la Rhythmic School sarà impegnata, presso il palazzetto dello sport di Candelo, nell’organizzazione della seconda prova del campionato regionale FGI Silver LD ed LE. In gara, fra sabato e domenica, duecentoventi ginnaste, fra cui cinque RSgirls: due in LD Beatrice Antorra e Nadia Dipalma e tre in LE Emma Bragante, Elena Pavanetto e Ginevra Bravaccino.