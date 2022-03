Biella Corse: ottimo esordio a Varese per Sanfilippo-Piffero; Vigano’-Giacobino primi nella Regolarita’ Sport

Buoni risultati per gli equipaggi Biella Corse in gara questo fine settimana a Varese, dove si sono corsi il 30° Rally dei Laghi, la quarta Rievocazione Storica del Rally ACI Varese e la collegata seconda Regolarità Sport per auto storiche. Non per tutti, però: nel Rally, infatti, soltanto uno dei tre equipaggi al via è giunto al traguardo; mentre l’unico equipaggio in gara nelle Regolarità Sport ha conquistato il primo posto assoluto.

Il Rally dei Laghi

Nel Rally l’esordiente (come pilota) Matteo Sanfilippo, che ha gareggiato con il navigatore Gabriele Piffero su di una piccola Fiat Seicento Sporting (gruppo RC6N, classe A0), ha chiuso al primo posto di gruppo e di classe, oltre che al 36° posto assoluto. “Ho fatto tanti errori a causa della mia inesperienza” ha commentato il pilota al termine “ma … che dire? E’ stato un weekend indimenticabile, ho davvero coronato un sogno!” Va ancora ricordato che l’equipaggio si è anche piazzato al secondo posto assoluto nella classifica della categoria “Under 25”.

Niente da fare, invece, per Manuel Colombo e Martina Fresolone, in gara con una Renault Clio Sport (gruppo RC5N, classe N3). “Non è andata bene” ha commentato il pilota; “abbiamo avuto dei problemi tecnici già allo “shakedown” di sabato e poi domenica, sulla prima prova speciale, abbiamo perso una ruota in una curva, finendo contro un albero. Peccato, era la gara di casa … ma ci rifaremo!”

Stessa sorte anche per Alessandro Fiore e Alessia Vanzini, in gara con una Citroen Saxo VTS (gruppo RC5N, classe N2). Si sono ritirati domenica per un’uscita di strada, nella terza prova della gara. “Mettiamola così” ha commentato l’equipaggio al termine: “visto che siamo usciti di strada in quarta piena, per le gomme fredde … non ci siamo fatti niente! Per il resto, andrà meglio la prossima volta!”.

Al traguardo è arrivato anche il navigatore Gabriele Meloni, che in gara ha affiancato il pilota Fabio Locarno su di una Suzuki Swift R1 (gruppo RC5N, classe Rally5). Hanno chiuso al 49° posto assoluto, diciannovesimi di gruppo e secondi di classe.

La Regolarità Sport

E’ andata benissimo, invece, la prima uscita stagionale di Roberto Viganò e Pieraldo Giacobino che, alla guida di una Fiat 850 Sport Coupé del 1968, hanno preso parte alla prova di Regolarità Sport della gara. Hanno infatti chiuso al primo posto assoluto e della classe 2, con un considerevole vantaggio sui più diretti avversari. “Siamo partiti bene, col nostro ritmo, senza stare a vedere i risultati degli altri” ha raccontato al termine il navigatore; “e abbiamo fatto benissimo! Bella soddisfazione, dopo una gara un po’ “movimentata”, salire sul primo gradino del podio! E dire che la nostra era la vettura più piccola del gruppo!” Viganò-Giacobino si prenderanno ora una piccola pausa ma sicuramente saranno al via del prossimo Lana Storico. “Poi … vedremo!”