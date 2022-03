Apd Pietro Micca, fine settimana ricco di soddisfazioni

Continuano gli appuntamenti con le gare per la sezione di artistica della Pietro Micca, anche questo fine settimana si è rivelato ricco di soddisfazioni e medaglie.

Nella seconda prova del campionato regionale allieve Gold A2 Viola Mantoan sfiora il gradino più alto del podio classificandosi seconda a 0.1 dalla prima. Una classifica che vede le prime tre ginnaste racchiuse in un paio di decimi, sintomo di un campionato combattuto e di alto livello. Per Viola miglior punteggio ai cinghietti e secondo risultato alle parallele. Pian piano sta arrivando la confidenza con le gare e l’ampio margine di miglioramento fa ben sperare per il futuro. In campo maschile prima prova regionale individuale Silver Eccellenza junior 2 Davide Mascherpa si classifica primo portando a casa un meritatissimo oro. Chiudono la giornata i " piccoli " di casa classe 2013 che nel campionato silver LB e LA allievi 1 Elio Pellerei e Tommaso Buscaglia in LA si aggiudicano entrambi l’oro nei rispettivi campionati.

Grande soddisfazione per questi risultati per la direttrice tecnica Marica Giovannini, per Anna Fongaro che ha portato in gara Viola e per Giulio Antoniotti che segue da vicino la crescita della sezione maschile della Pietro Micca.