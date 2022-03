Valdengo, riapre La Peschiera: un nuovo look e le migliori orchestre per il divertimento di tutti , FOTO

Valdengo, riapre La Peschiera: un nuovo look e le migliori orchestre per il divertimento di tutti

L’ultima volta che una delle piste da ballo più belle d’Italia e unica nel biellese ha ospitato una serata di svago e divertimento è stata ben due anni fa, a febbraio 2020, quando La Peschiera era ancora aperta e in piena attività. Poi la lunga chiusura, a causa dell’emergenza sanitaria. Sono stati due anni difficili per Giorgio Fantini, gestore di uno dei pilastri dell’intrattenimento locale e non, capace di attirare artisti importanti e punto di riferimento per la vita notturna biellese.

Ora i tempi sono maturi e la voglia di ripartire non manca. In questo periodo di assenza la gestione non è stata passiva, anzi ha cercato di rinnovare il locale e renderlo pronto ad accogliere nuovamente il pubblico. Nuovo arredamento con un ambiente più simile a un pub o di un bar, renderanno l’atmosfera più conviviale ed intima, mentre i nuovi divani, scelti appositamente con colori fiorati (tendenti all’arancione-giallo), sapranno restituire la tipica immagine di leggerezza e allegria che un luogo come La Peschiera trasmette.

Numerose sono le serate in programma e tutte riproporranno quelli che sono i cavalli di battaglia del locale. Si riapre sabato 5 marzo con i balli lenti, ad esempio cumbia e baciata, che saranno offerti dall’orchestra modenese di Mauro Levrini, per poi proseguire il weekend successivo, 12 marzo, con il grande ritorno del latino americano in sala terrazza e la grande orchestra piacentina di Matteo Bensi in pista centrale. Nel frattempo, domenica 6 marzo, partiranno anche gli eventi pomeridiani che continueranno per tutte le domeniche pomeridiane.

“Vogliamo riprendere da dove eravamo rimasti e andare oltre – spiega Giorgio Fantini –, abbiamo investito sulla qualità delle orchestre e su un nuovo look. La nostra pista da ballo è tra le più belle d’Italia e i clienti ci hanno sempre fatto i complimenti. Torneremo più forti di prima”.

Dancing La Peschiera

Via Quintino Sella 65, Valdengo

Tel. (info e prenotazioni): 351.8892962

Facebook: https://www.facebook.com/lapeschieradancingvaldengo/