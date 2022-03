L’assessore di Biella Greggio a Pesaro alla Borsa del Turismo

Missione nelle Marche per l’amministrazione comunale. Tra le molte iniziative del "Buon (non) Compleanno Rossini" organizzate lo scorso fine settimana a Pesaro, l’assessore Unesco e Turismo Barbara Greggio ha partecipato a “Raffaello in Sonosfera®”, contenuto recentissimo che offre un viaggio speciale nel ciclo di affreschi della Stanza della Segnatura dei Musei Vaticani e “Frammenti di Estinzione”, i paesaggi sonori delle foreste primarie equatoriali affiancati dai dati scientifici aggiornati sul mutamento climatico in atto.

Sonosfera® è una sorta di anfiteatro per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica unico al mondo. Il suono proviene da 45 altoparlanti posizionati nell’intera superficie semisferica intorno al pubblico e sotto la cavea, che si combinano creando al centro un campo sonoro sferico molto prossimo alla realtà. Gli spettrogrammi del suono e i contenuti audiovisivi sono proiettati in una corona video a 360° ad altissima definizione. L’esperienza che se ne ricava è quella di una vera e propria immersione in un panorama sonoro e visivo che conduce dentro il suono con un’esplorazione sensoriale dello spazio molto potente.

“Uno degli obiettivi era quello di porre delle basi di lavoro partecipando alla Borsa del Turismo per coniugare i siti heritage Unesco e le Città creative - dichiara l’assessore Greggio -. In più ho potuto anche scambiare importanti esperienze con gli amministratori della città marchigiana, in particolar modo con il vice sindaco Daniele Vimini, con il quale abbiamo parlato di dossier Unesco e del coinvolgimento della città con Unesco, di regole e buone prassi”.