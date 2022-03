“Fora Tüt”, buona la prima, FOTO

Buona la prima di sabato 26 febbraio per “Fora Tüt” - Foto Conferesercenti, foto Pisani per Newsbiella.it

Buona la prima per “Fora Tüt”, le giornate di shopping organizzate da Confesercenti nel centro di Biella, con le super offerte di fine stagione esposte anche fuori dai negozi.

“E’ stata una giornata positiva quella di sabato 26 febbraio - racconta il presidente Confesercenti Biella Angelo Sacco – , con 15 negozi aperti, un bel movimento e tanta gente in via Italia. Il volume d’affari è stato minore dell’anno scorso e questo dipende dalla crisi generale e dalla minore liquidità. Siamo comunque soddisfatti perché l’esperienza ha ridato slancio alle vendite dopo gli ultimi saldi: chi ha aperto sabato ha lavorato di più rispetto ai saldi”.

Sabato 5 marzo “Fora Tüt” replica. “La positiva giornata di sabato scorso - aggiunge Sacco – dimostra che non bisogna chiudersi in negozio ad aspettare i clienti, ma che, più si espone, più è facile la vendita. Un buon auspicio per sabato prossimo”.

“Fora Tüt” può essere un’occasione per mitigare il caro-bollette dell’energia di questo inizio 2022. “In alcuni casi – conclude Sacco – le bollette sono raddoppiate. Un fenomeno che in primis colpisce le categorie, come la ristorazione, che usano molta energia. In un periodo in cui lavoriamo di meno, noi prendiamo atto di una situazione che tocca direttamente gli incassi dei commercianti, e che, sappiamo, durerà ancora qualche mese. Per questo, a livello nazionale, Confesercenti ha chiesto aiuto al Governo, ma, ad oggi, le risposte non sono ancora arrivate”.