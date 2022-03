Cesira Ferrani, la biellese grande protagonista delle opere di Puccini

Al Teatro Regio di Torino come opera inaugurale della propria stagione lirica, finalmente dal vivo e nella propria sede naturale, dopo le chiusure dovute prima alla pandemia, poi ai lavori di ristrutturazione che stanno coinvolgendo il teatro, quella che può ben considerarsi la sua opera simbolo, è stata scelta l’opera più importante che abbia avuto la sua prima sul palcoscenico torinese, La bohème di Giacomo Puccini, che proprio al Regio di Torino ebbe la sua prima rappresentazione nel 1896 sotto la bacchetta di Arturo Toscanini.

Ed è a quella prima edizione che si ricollega idealmente l’attuale spettacolo del Regio, poiché in questa occasione per le scene sono ripresi i bellissimi bozzetti creati allora da Adolf Hohenstein, ancora conservati negli Archivi Ricordi. La prima esecuzione dell’opera pucciniana al Teatro Regio, il 1 febbraio 1896, aveva anche un legame con il biellese, poiché la protagonista, nel ruolo di Mimì, fu la più grande cantante lirica biellese, il soprano Cesira Ferrani.

Il Biellese - appassionati a parte, che riempivano come un uovo il Teatro Sociale quando, anni or sono, il Teatro Regio vi aveva portato La Bohème, Il barbiere di Siviglia e Le nozze di Figaro o quando vi si tenevano importanti concerti sinfonici, come quelli diretti da Prêtre o Accardo - non sembra avere molti legami con il mondo della musica in generale o dell’opera lirica in particolare (anche se illustri direttori o concertisti oggi vestono abiti Zegna…).

Nel ‘700 i fratelli Galliari erano gli scenografi del Regio di Torino e della Scala di Milano, nel primo ‘800 il masseranese di origine Pietro Generali era stato un compositore di una certa fama.

Ma la maggior gloria lirica del Biellese è stata per l’appunto Cesira Ferrani, che in realtà si chiamava Cesira Zanazzio (Ferrani era un nome d’arte), nata a Torino l’8 maggio 1863, figlia di Giovanni, avvocato e baritono dilettante di Gattinara, e di Agata Ferraria, di Camburzano. La sorella, Lidia (1872-1953), fu un’ottima pianista ed accompagnò più volte Cesira in concerto.

Dopo gli studi di canto al Conservatorio di Torino, in cui fu allieva del grande soprano Antonietta Fricci, la Ferrani debuttò in concerto a Camburzano, per poi affrontare il debutto scenico al Regio di Torino nella Carmen nel 1887. Dopo aver cantato per alcuni anni in diversi teatri italiani, alternando opere più o meno recenti (Rigoletto, L’Ebrea, Lohengrin, Otello, L’amico Fritz, Simona Boccanegra…), il grande momento della Ferrani arrivò nel 1893, quando fu la protagonista, al Teatro Regio di Torino, della prima esecuzione assoluta della Manon Lescaut di Giacomo Puccini, accolta da un successo trionfale, che segnò la consacrazione del compositore lucchese e nuovo astro della musica italiana.

Fu proprio per il successo conseguito nel 1893 dalla Manon Lescaut, grazie anche all’eccellente interpretazione della Ferrani, che per la prima esecuzione assoluta de La Bohème fu di nuovo scelto il Teatro Regio di Torino e sempre con la Ferrani come protagonista, a fianco del tenore Evan Gorga quale Rodolfo. Sin da subito vi fu un grande successo di pubblico, pur a fronte di qualche perplessità di alcuni critici (famosa la storica cantonata presa da Carlo D’Ormeville, il quale, dopo la prima, scrisse il sintetico giudizio “Bohème opera mancata non farà giro”), successo che aumentò sempre di più nelle successive esecuzioni dell’opera in Italia e poi nel resto del mondo e che non è cessato sino ad ora.

La Ferrani interpretò l’opera pucciniana in varie riprese in molti teatri italiani ed a Lisbona, continuando ad eseguire anche gli altri ruoli del suo repertorio, che comprendeva titoli italiani, francesi (soprattutto di Massenet) e tedeschi (il Lohengrin di Wagner), ovviamente eseguiti tutti in italiano, come era allora consuetudine.

Per riposarsi dalle fatiche dell’attività artistica, la cantante si ritirava nella sua casa di Camburzano. Il 2 aprile 1908, al Teatro alla Scala di Milano, con la direzione di Arturo Toscanini, Cesira Ferrani fu la protagonista della prima esecuzione italiana di Pelléas et Mélisande di Debussy; l’anno successivo, con la stessa opera, diede l’addio alle scene al Teatro Costanzi di Roma. Ritiratasi con la sorella prima in Liguria, poi a Camburzano ed a Pollone, si dedicò all’insegnamento del canto. Ed a Pollone morì il 4 maggio 1943. Lei e la sorella sono sepolte nel cimitero di Camburzano, dove oggi esiste un’associazione dedicata alla Ferrani.

Cesira Ferrani registrò nel 1903 alcuni dischi, che – a detta dei critici – anche per la rudimentale tecnica di registrazione, non rendono appieno giustizia alla sua voce. Si tratta di incisioni di arie tratte da La Bohème, Manon Lescaut, Lohengrin, Erodiade, Mefistofele e Faust. Hohenstein, fra le altre cose, creò bozzetti e figurini anche per altre due importantissime prime: Falstaff di Verdi alla Scala di Milano nel 1893 e Tosca di Puccini al Costanzi (Ora Teatro dell’Opera) di Roma nel 1900.