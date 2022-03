"Era un po' la nonna di tutti", è il ricordo di Giada di Giovanna della Piccola Fata

L'associazione Piccola Fata di Pettinengo ha perso la "sua" Giovanna, Giovanna Fontana, una delle volontarie che per anni ha contribuito a rendere più gioiose e intense le giornate di tante bambine della zona e non solo.

"Io ho iniziato a fare laboratori anche con lei - racconta Giada, che oggi fa parte dell'associazione - , con Giovanna. Tutti la conoscevamo, anche a Pettinengo. Era considerata da tutti al pari di una nonna. Era molto importante per le bambine de la Piccola Fata, tante andavano anche a trovarla al di fuori delle attività, passavano con lei anche diversi giorni in baita d'estate. Era un punto di riferimento. E' purtroppo una grande perdita per tanti di noi".

L'associazione sabato organizzerà una messa in suo ricordo nella chiesa parrocchiale di Pettinengo alle 16.