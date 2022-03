Guida traghetti Bari Durazzo: compagnie, orari, prezzi e offerte

Se desideri raggiungere il porto di Durazzo (Albania) partendo da Bari (Italia) potrai usufruire del servizio offerto dalle compagnie marittime: Adria Ferries, Ventouris Ferries e GNV (Grandi Navi Veloci).

Per quanto riguarda Adria Ferries, potrai scegliere uno tra i 12 itinerari settimanali. Il viaggio ha una durata di circa 10 ore. Le partenze delle navi sono previste esclusivamente per la mattinata, alle ore 8:00.

Se sceglierai di acquistare un biglietto per i traghetti della compagnia Ventours Ferries dovrai selezionare uno tra i 10 itinerari settimanali. Le traversate hanno una durata di circa 9 ore. Anche in questo caso la partenza avviene solamente durante la mattina, intorno alle ore 8:00.

Infine, GNV prevede 12 itinerari settimanali e il tuo viaggio avrà una durata di 10 ore e 45 minuti circa. I traghetti partono alle ore 8:45.

Servizi a bordo

A bordo dei traghetti delle compagnie di navigazione Adria Ferries, Ventouris Ferries e GNV (Grandi Navi Veloci) che effettuano la traversata tra Bari e Durazzo puoi trovare comfort e diverse possibilità per trascorrere le ore di navigazione. Per ciò che concerne le sistemazioni, infatti, potrai scegliere tra passaggio ponte, poltrona oppure cabina. Queste ultime possono essere doppie o familiari (4 posti letto), adatte agli animali domestici ma anche interne o vista mare. I traghetti dispongono inoltre di area ristoro con bar e ristornati dove consumare pasti e snack durante il giorno o le ore notturne. Se viaggi con dei bambini potrai inoltre usufruire delle aree gioco. Qui i più piccoli possono divertirsi in sicurezza. Alcuni traghetti che effettuano traversate diurne dispongono di piscine esterne e interne con area solarium.

Durante le fasi di prenotazione, oltre al numero e all'età dei passeggeri dovrai indicare anche se salirai a bordo con un veicolo. In base alla tipologia e alle dimensioni la tariffa può subire delle variazioni. Tale informazione sarà inoltre utile al momento dell'imbarco per semplificare le procedure e consentire al personale di indirizzarti al meglio. Infine, dovrai specificare se desideri portare con te anche il tuo animale domestico. In questo caso sarai tenuto a fornire tutti i documenti richiesti e a rispettare le regole imposte dalla compagnia di navigazione.

Prezzi e offerte

In linea generale i prezzi per le compagnie Adria Ferries, Ventouris Ferries e GNV possono variare sensibilmente a seconda che il viaggio avvenga nel periodo di alta stagione (Maggio-Settembre) o bassa stagione (Settembre-Aprile). Tuttavia, se pianifichi il tuo viaggio con anticipo potrai usufruire delle offerte e dei prezzi vantaggiosi. In alternativa potrai acquistare i biglietti durante la bassa stagione, per le partenza tra Maggio e Settembre, ad un costo conveniente. Alcune compagnie marittime offrono tariffe scontate per bambini e adulti over 60.

Adria Ferries

Il prezzo dei biglietti con tariffa base (passeggero adulto, nessun veicolo, passaggio ponte/poltrona, nessun animale domestico) per le navi della compagnia Adria Ferries ha un costo di circa 53,00 euro. Questo può variare in base al periodo e alle offerte attive.

Ventouris Ferries

Il prezzo del biglietto con tariffa base (passeggero adulto, nessun veicolo, passaggio ponte/poltrona, nessun animale domestico) per le navi della compagnia Ventouris Ferries ha un costo di circa 53,00 euro. Questo può variare in base al periodo e alle offerte attive.

GNV (Grandi Navi Veloci)

Il prezzo del biglietto con tariffa base (passeggero adulto, nessun veicolo, passaggio ponte/poltrona, nessun animale domestico) per le navi della compagnia GNV (Grandi Navi Veloci) ha un costo di circa 55,00 euro. Questo può variare in base al periodo e alle offerte attive.

Come prenotare un traghetto Bari Durazzo

Potrai prenotare un biglietto per viaggiare da Bari a Durazzo consultando il sito web NetFerry alla pagina https://it.netferry.com/traghetti/da/bari/durazzo. Navigando nella pagina potrai trovare le informazioni sui prezzi, le offerte e il costo dei biglietti e la disponibilità.

Non solo, selezionando le date potrai consultare le offerte attive, le caratteristiche dei traghetti e i servizi presenti a bordo. Questo ti consentirà inoltre di confrontare le tariffe per individuare quella più conveniente.

In pochi minuti potrai trovare il biglietto più adatto alle tue esigenze di viaggio. Ti basterà quindi indicare se viaggi con un veicolo, se porterai con te un animale domestico, il numero di passeggeri, se intendi noleggiare un cabina o una poltrona e procedere all'acquisto.