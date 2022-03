FM Dental e l'Invisalign: cos'è, come funziona, il piano di trattamento e a chi serve

Da FM Dental a Biella il massimo del comfort e il minor disagio per il paziente che mette l’apparecchio è realtà e si chiama: Invisalign (ortodonzia invisibile).

Prima di tutto occorre spiegare che cos'è l'Invisalign: si tratta di è un dispositivo ortodontico invisibile ad alta tecnologia mirato a correggere il posizionamento dei denti tramite l’utilizzo di una serie di mascherine trasparenti dette aligner (allineatori). Adatto sia agli adulti che agli adolescenti, si può utilizzare quando sono presenti tutti i denti permanenti e anche nel caso di presenza di corone o ponti. E' una tecnica in grado di risolvere problemi come denti storti, mancanza di spazio fra i denti, morsi aperti e profondi, morsi crociati, che agisce praticando piccoli e graduali movimenti. La durata del trattamento dipende da paziente a paziente ma in ogni caso può variare dai 6-12 mesi ai 18 -24 mesi.

Come sono fatte queste "mascherine"? esclusivamente in materiale plastico (SmartTrack material), non presentano fili o parti in metallo, e si devono indossare per tutto il giorno pur essendo rimovibili. Data la loro elevata non invasività permettono di bere e mangiare senza temere eventuali danni all'apparecchio.

Per ogni paziente FM Dental propone un Piano di trattamento personalizzato che stabilisce quali e quante mascherine serviranno. Ciascuna mascherina verrà indossata per circa due settimane, per poi passare alle successive, fino al raggiungimento della posizione finale prestabilita.

Fm Dental a chi è interessato, è anche in grado di mostrare al paziente la situazione post trattamento con l’ausilio di un video in 3d.

Forza dello studio è la dott.ssa Margherita Saettone, medico odontoiatra, specializzato in Ortodonzia e provider attivo di Invisalign.

