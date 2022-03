Ucraina, emergenza profughi, anche l'Atc Piemonte Nord scende in campo per l'accoglienza

Il presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni, ha perso parte ieri mattina 28 febbraio a un tavolo di lavoro con la Prefettura di Biella per valutare l’emergenza profughi.

In fuga dalla guerra, in primi sono arrivati in queste ore nelle nostre zone, Vco compreso. Altri ne arriveranno.

“In questi drammatici giorni di guerra – commenta Marchioni – tutti abbiamo il dovere di metterci, per quanto nelle nostre possibilità, in gioco. Da parte di Atc Piemonte Nord ho offerto, dunque, la massima collaborazione al Prefetto, ai Comuni e alle associazioni del territorio”.

Dagli uffici dell’Agenzia territoriale per la casa di Novara il presidente e il suo staff seguono attraverso i media gli sviluppi del conflitto Russia-Ucraina.