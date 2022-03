Luca Rossetto, il nuovo stratega della società D4RE nel settore delle tecnologie applicate all' immobiliare

Luca Rossetto, manager di lunga esperienza, investitore, amministratore e consulente in molteplici aziende, sta per iniziare una nuova avventura con D4RE, una piattaforma che si occupa del mercato immobiliare non residenziale, dunque uffici, industrie e immobili commerciali in generale. Attraverso lo sviluppo di strumenti basati sulle nuove tecnologie e applicandole al settore immobiliare, D4RE si pone l’obiettivo di innovare metodologie di lavoro e processi in un settore chiave dell’economia.

“Il team di D4RE è dotato di forti competenze e di un brillante spirito imprenditoriale- racconta Rossetto – e penso di poter concretamente contribuire alla loro crescita. Per questo quando mi hanno proposto di diventare Board Advisor ho accettato con piacere e convinzione perché credo nelle grandi opportunità di innovazione del settore immobiliare non residenziale”.

Riguardo al settore immobiliare biellese, sorge spontanea la domanda sul perché, nonostante un contesto paesaggistico molto attraente, il livello dei prezzi degli immobili nella nostra Provincia rimanga fra i più bassi d’Italia. “Un territorio che non attrae famiglie, persone e imprese– spiega Rossetto – è un territorio in cui la domanda immobiliare è bassa rispetto all’offerta, quindi i prezzi sono bassi e in discesa nel tempo. La nostra Provincia conosce un strutturale calo demografico e un impoverimento del tessuto imprenditoriale, legato soprattutto a una storica contrazione del tessile. Un debole sistema di collegamenti con le grandi città e una non adeguata qualità della digitalizzazione del nostro territorio non favoriscono né un turismo di massa, né modelli di lavoro da remoto che si stanno sviluppando sempre di più. Un territorio deve poter offrire “fattori competitivi” per attrarre persone e investimenti anche immobiliari e questi, oltre al paesaggio e ai prezzi attraenti degli immobili, sono dati dai servizi alle imprese e alle famiglie, come asili e scuole, da accessibilità e trasporti, e dalle opportunità di lavoro in loco e da remoto.”