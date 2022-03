Il Viceministro Pichetto incontra a Dubai vertici della Regione

Il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, nel corso della seconda tappa della sua missione negli Emirati Arabi Uniti, ha incontrato a Dubai i vertici della Regione Piemonte, assieme ad una delegazione di imprenditori piemontesi, per facilitare incontri B2B ed esplorare nuovi scambi e le opportunità di cooperazione tra le aziende degli Emirati Arabi e le loro controparti italiane. All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, la direttrice generale al turismo piemonte, Paola Casagrande e ilFabio Carosso vicepresidente della Regione Piemonte.

"La nostra regione ha molto da offrire in termini di business e investimenti", ha affermato Pichetto. " A Expo Dubai ho avuto modo di apprezzare le eccellenze di tradizione e innovazione del Piemonte che fanno di questa regione la meta perfetta per investire e sviluppare il proprio business. Al tempo stesso a Dubai ora si stanno concentrando molte eccellenze mondiali sia per qualità dei prodotti che per avanguardia delle idee grazie alle enormi potenzialità di sviluppo: e' questo il momento più giusto per creare concrete opportunità di mercato", ha concluso Pichetto.