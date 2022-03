Guerra in Ucraina, a Tollegno l'amministrazione chiede che: "Che le istituzioni si adoperino per la fine delle ostilità"

A seguito degli eventi che si stanno tutt'ora verificando in Ucraina, l'Amministrazione Comunale di Tollegno ha ritenuto opportuno, in sede del Consiglio Comunale del 28/02/2022, di osservare un minuto di silenzio e approvare un punto all'ordine del giorno che recita il seguente testo:

"Come rappresentanti dei cittadini di Tollegno ci raccogliamo in un minuto di silenzio, per stringerci idealmente al Popolo ucraino. Ci fermiamo per un momento perché le drammatiche notizie che riceviamo ogni giorno non siano così lontane da noi. Per un minuto proviamo ad immaginare come sarebbe questa assemblea oggi in Ucraina. Insieme chiediamo che tutte le istituzioni nazionali ed europee si adoperino per la fine delle ostilità e per ristabilire la pace."