Expo Dubai: da agritech a security, premio a 4 brevetti italiani In agritech, cybersecurity, green tech e scienze della vita

L'innovazione italiana nei settori agritech e agrifood, cybersecurity, green tech e scienze della vita è stata protagonista della prima giornata dell'Intellectual Property Award, la competizione tra brevetti italiani, al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

Ieri mattina, il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto, il commissario per l'Italia a Expo Paolo Glisenti e il presidente di Netval Giuseppe Conti hanno introdotto l'evento organizzato in collaborazione tra il Mise e Netval. Sono state presentate 20 invenzioni, e sono stati assegnati i primi premi in quattro categorie.

Nel settore agritech e agrifood, il premio è stato vinto da Università degli Studi di Padova con l'invenzione "peptidi con attività fitosanitaria", soluzione per ridurre i danni dovuti alla tossicità dei composti pesticidi. Nel settore cybersecurity il premio è stato vinto da Università degli Studi di Padova con l'invenzione "Ipognac", tecnologia innovativa di crittografia quantistica. Nel settore green Tech il premio è stato vinto da Università degli Studi di Bologna, con "Re-paper: silica riutilizzabile per decontaminare polpa di carta riciclata", che promette di innovare il settore del riciclo della carta. Nel settore Life Science, il premio è stato vinto da Università degli Studi di Torino con l'invenzione "Complesso chimerico e le sue applicazioni terapeutiche nel trattamento del cancro e delle metastasi", innovazione che ha un grande potenziale nella lotta al cancro.

L'obiettivo di Netval è "di valorizzare la ricerca pubblica italiana" e insieme al Mise "è impegnata, come nell'occasione di Expo Dubai, a rafforzare il dialogo tra il sistema della ricerca e mondo industriale", ha detto Giuseppe Conti. Domani al Padiglione Italia è in programma il secondo appuntamento dell'Intellectual Property Award, per l'assegnazione dei premi nei settori di mobilità del futuro, aerospazio ed energie rinnovabili.