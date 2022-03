Emergenza rifiuti abusivi: discariche a cielo aperto a Biella e a Candelo, FOTO

Cosrab, Consorzio smaltimento rifiuti area Biellese e cooperativa Orso Bludi Biella ancora una volta in prima linea nella lotta all'abbandono improprio di rifiuti sul territorio provinciale.

Ieri 28 febbraio e oggi 1 marzo, tre gli interventi realizzati dagli operatori di Orso Blu, incorso San Maurizio a poche decine di metri dall'ospedale "Degli Infermi", incorso Casalvolone a Biella e in via Isa‎ngarda a Candelo.

Gabriele Bodo Sasso, presidente di Cosrab, parla così della situazione nel Biellese: «Gli abbandoni impropri sono un'abitudine che stiamo cercando discoraggiare sia campagne attraverso di informazione, sia con l'utilizzo di foto trappole, telecamere e, in caso di Etichetta dei “colpevoli”, multe ancora più salate (sanzione minima di 600 euro, ndr) e denuncia per abbandono rifiuti. Ricordo alla popolazione che il territorio biellese ha sette eco centri, nei quali è possibile conferire gratuitamente ogni tipologia di rifiuto. Chiunque si occupi della presenza di piccole-grandi discariche a cielo può accorgersi del nostro operato, semplicemente inviando su watsapp al 392 4928550 la posizione del ritrovamento. Per ridurre questo malcostume e speriamo un giorno non troppo lontano, debellarlo definitivamente, servire anche il contributo della popolazione. Nel frattempo proseguiamo nella collaborazione con Orso Blu, che ci consenti di intervenire nei tempi brevi nella rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio».