Covid: viaggi, quarantena e stadi, come cambiano le regole da oggi

Novità da oggi, 1 marzo 2022. Con il calo dei contagi, il Governo ha cominciato ad allentare una serie di misure relative alla capienza negli stadi e ai viaggi. Ecco cosa cambia.

Non c'è più la quarantena per i viaggiatori che arrivano in Italia da Paesi extra Ue. Basta una delle tre condizioni necessarie per avere il Green Pass "Base": vaccinazione, guarigione dalla malattia o tampone negativo.

Da oggi, martedì 1 marzo cambiano anche una serie di regole per l'accesso agli stadi e palazzetti, ma anche ospedali. All'interno di stadi e palazzetti la capienza al pubblico arriva rispettivamente al 75% e 60%, e dal 10 marzo si potrà tornare a visitare i familiari in ospedale e si potrà tornare a consumare cibo all'interno di cinema e impianti sportivi.