Auser volontariato Vallestrona, apertura straordinaria in aiuto della popolazione ucraina

Auser volontariato Vallestrona, apertura straordinaria per raccolta beni di prima necessità per la popolazione ucraina

I volontari dell'Auser Volontariato Vallestrona si mettono a disposizione con apertura straordinaria della sede di Piazza Repubblica, 6 - Valldilana - Loc. Valle Mosso, nelle giornate di:

Domani, mercoledì 02/03/2022 dalle 14.00 alle 17.00

Giovedì 03/03/2022 dalle 14.00 alle 17.00

Venerdì 04/03/2022 dalle 14.00 alle 17.00

Sabato 05/03/2022 dalle 9.00 alle 11.00

per la raccolta di beni di prima necessità : Abbigliamento caldo invernale per adulti e bambini, calze e intimo pesante, pannolini per adulti e bambini, salviettine igienizzanti, coperte, sacchi a pelo, medicinali.

Sarà cura del Volontariato Vallestrona consegnare i beni presso i centri raccolta della provincia di Biella e province limitrofe che provvederanno a recapitare quanto raccolto alla popolazione Ucraina.

Per informazioni contattare:

Crepaldi Pierino 347 0672235

Bersano Carlo 340 6481351