Ambulanze Veterinarie Italia, 8 mezzi pronti a portare i soccorsi in Ucraina

Guerra, vittime, donne, bambini, uomini e...animali. L’iniziativa di soccorso viene direttamente dal consiglio direttivo AVI (Ambulanze Veterinarie Italia) e si unisce alle numerose proposte di aiuto che stanno arrivando in questi giorni dagli enti e le amministrazioni del territorio, ma ci aggiunge qualcosa in più: l’attenzione verso gli animali.

Venerdì 4 marzo dall’Italia partirà un convoglio di 8 ambulanze cariche con i beni necessari come generi alimentari primari, medicinali e presidi, coperte e sacchi a pelo, alimenti per animali. Dopo aver raggiunto il confine ucraino i mezzi consegneranno il carico e accoglieranno donne, bambini e animali che vogliono ricongiungersi con i famigliari ospitati in Italia.

La scadenza per l’invio dei beni è fissata alla sera di giovedì 3 marzo, presso i seguenti centri di raccolta:

Valdilana – Alessandra Pilotto 338.1038541

ENPASavona – 019.824735

City Angels Savona – 340.9274736

Animalia Store Spotorno (SV) – 3478758098

Se invece si intende contribuire alle spese di viaggio o acquisto del materiale si può fare una donazione a:CC intestato ad AMBULANZE VETERINARIE ITALIAIT06 R 05034 49331 000000001889 (causale: CONTRIBUTO SPESE MISSIONE UCRAINA)