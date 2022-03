Il Pedigree, cos’è? a cosa serve?

Inizio col dirvi che un cane senza PEDIGREE non deve essere pagato!!!! Ebbene sì, la legge italiana prevede che si possano vendere solamente i cani di razza pura, e solo il PEDIGREE, certificato di iscrizione ai Libri Genealogici, che in Italia viene emesso dall’ ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), potrà attestarlo. Su di esso sono annotati i dati identificativi di un cane, la razza di appartenenza, la sua genealogia e i dati anagrafici del proprietario o dell’allevatore, dati utili a determinarne provenienza, ma soprattutto il grado di malattie genetiche delle tre generazioni precedenti.

Il pedigree non è un “certificato di nobiltà”, però un cane che ne sia sprovvisto, non potrà partecipare ad alcuna manifestazione ufficiale (esposizione, prova di lavoro ecc.), e faticherà moltissimo anche a trovare un partner, perché nessun allevatore (o privato) serio accetterà mai di accoppiare il proprio cane con un soggetto senza documenti.

Dobbiamo sapere che il PEDIGREE è una vera e propria carta d’identità del cane, dovrebbero essere inseriti a mio avviso anche tutte le certificazioni di esami medici effettuati per verificare eventuali presenze di malattie ereditate geneticamente, ma al momento l’unico timbro che viene apposto, è quello per il controllo della displasia.

Se l’intenzione di acquistare un cane nasce dal fatto di apprezzare uno o più requisiti del cane di razza (bellezza estetica o particolari requisiti caratteriali, attitudine al lavoro per cui son stati creati), allora è giusto e corretto acquistare un cane munito di documenti ufficiali, perché solo il cane con pedigree è “realmente” di razza pura.

Gli altri equivalgono in tutto e per tutto a meticci, ma solitamente vengono venduti anziché ceduti gratuitamente, perché “sono di razza”, in realtà non lo sono affatto, e farli pagare come tali è una vera e propria truffa, tuttavia solo un simbolico “rimborso spese” potrebbe essere una richiesta consona.

Se proprio si vuole prendere un cane di razza senza pedigree, si abbia almeno l’accortezza di non utilizzarlo in riproduzione. Nascerebbero infatti cuccioli difficili da sistemare, potenzialmente affetti da malattie genetiche, e potenzialmente non purissimi (perché nessuno può garantirci che tutta la linea di sangue del nostro cane sia di razza pura).Tutto questo, infine, mina il duro lavoro di selezione che ha visto persone impegnare intere vite per il benessere di una razza; se volete un cane di razza con pedigree, cercate un allevatore serio, che non faccia pasticci incrociando linee di sangue troppo “strette”, e che faccia vera selezione cinotecnica, e non…commerciale.

La cosa migliore da fare è rivolgersi alla delegazione ENCI della propria città, o meglio ancora alla Società specializzata che tutela la propria razza del cuore. Fanno eccezione razze in via di certificazione o con caratteristiche cosiddette “esotiche”, i cui componenti non sono inclusi nello standard di razza da ENCI, quindi non riconosciuti.

Concludendo, se vi viene proposto un cucciolo a prezzo ribassato, solo per il fatto che a voi il pedigree non servirà, perché non avrete intenzione di partecipare a gare o mostre, allora fermatevi! non c’è nessun motivo per non avere il PEDIGREE, oltre tutto è un documento che l’allevatore o proprietario otterrà con la compilazione di due moduli (A e B) spendendo meno di 50€, diffidate perché senza quel documento, il cucciolo potrebbe essere figlio di altri cani, oltre a mettere in discussione sia veramente puro, potrebbe avere patologie importanti, trasmesse geneticamente, potreste quindi potenzialmente acquistare un cane malato o meticcio, se non entrambi; chiedete il motivo per cui ne è sprovvisto, perché davvero non ne vedo una plausibile motivazione, ma solo grande diffidenza per mancanza di trasparenza.

Che sia di razza pura o meticcio, meriterà lo stesso amore e dedizione, trattatelo bene, rispettando la sua identità di cane, siate un gruppo familiare, in cui possa regnare serenità e rispetto reciproco.