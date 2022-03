Tennistavolo Vigliano, i quattro moschettieri di scena a Isola D'Asti

Dopo il mese di gennaio, con l'attività sportiva ferma, causa Covid, domenica 20 febbraio, a Isola D'Asti, ha ripreso il circuito del Grand Prix regionale giovanile. Hanno preso parte alla prova unica14 società piemontesi, tra qui anche il tennistavolo dell'FC Vigliano Polisportiva. Presenti: Elos Marino, Edoardo Dal Pio Luogo, Christian e Nicolas Giordano.

“Tenendo conto della difficoltà del torneo, in quanto prova unica, e della poca esperienza dei nostri piccoli atleti, posso dichiararmi soddisfatto della prestazione agonistica dei miei piccoli campioncini – commenta l'allenatore Adrian Panaite - Un po' meno soddisfatto dei risultati complessivi il più piccolo Christian, under 11, che non riesce a passare il girone iniziale e va sul tabellone di consolazione. Dove poi esce dalla competizione. Nicolas, alla prima esperienza in assoluto in un torneo ufficiale di tennistavolo gioca tre partite ma non riesce a ottenere il massimo della posta in palio. Ma il modo di porsi davanti al tavolo di gioco e giusto e fa ben sperare! Elos, under 15, non riesce passare il girone, con due partite perse, passa alla consolazione, dove vince la prima e perde la seconda partita e viene eliminato. Edoardo, anche lui under 15, si piazza secondo nel girone e va a giocare sul tabellone principale. Si ferma anche lui al primo round e lascia il torneo. E stata una buona esperienza per tutti i nostri quattro moschettieri. Ci aspetta il prossimo Grand Prix, il 13 marzo a Novara”.