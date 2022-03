Pallamano, Vigliano torna in campo ai campionati Under 15 FOTO

È iniziato domenica 27 febbraio il campionato Under 15 maschile FIGH di pallamano. Esordio assoluto dei tesserati dell’FC Vigliano Polisportiva nella manifestazione e grande emozione che ha colpito i ragazzi fin dall’allenamento del venerdì.

Prima gara con un Valpellice decimato da due anni di pandemia che si è schierato nella manifestazione con soli cinque atleti a referto. Niente da fare però, nonostante la doppia superiorità numerica per l’intero incontro da parte dei giallorossi. La squadra torinese ha fatto valere una migliore tecnica ed esperienza. I ragazzi, guidati in panchina da coach Simone Lugli hanno avuto il pregio di continuare a lottare su tutti i palloni. Il punteggio finale è stato di 26 a 12 per la squadra torinese.

Seconda gara di giornata ancora con una squadra torinese, il Città Giardino Pallamano Torino. La formazione del capoluogo regionale ha saputo mettere in campo atleti ben strutturati fisicamente oltre ad una difesa serrata su una linea sulla quale si sono puntualmente infranti gli attacchi viglianesi. Il punteggio finale è stato di 18-3 a favore di Città Giardino.

Queste le parole del tecnico giallorosso al termine delle due gare:” Giochiamo insieme da molto poco e ciò si è notato nel primo incontro, mentre i ragazzi si sono sciolti maggiormente nella seconda partita. Nonostante la doppia sconfitta sono molto contento di cosa è successo in campo. Chiunque è stato schierato in campo ha seguito alla perfezione ciò che abbiamo provato in allenamento e sono certo che ci siano ancora ampi margini di crescita. Sono queste categorie in cui la differenza fisica ha una prevalenza su quella tecnica e noi dello staff sappiamo bene che a questa età è fondamentale che gli atleti apprendano la tecnica e si confrontino il più possibile. Abbiamo giocato le due gare con ben cinque tesserati under 13, tra i quali due del 2011 e uno del 2012 che non hanno avuto alcun timore nell’affrontare ragazzi fisicamente più sviluppati. Devo dire che un grande esempio in campo è stato dato dai ragazzi più grandi che hanno guidato i piccolini soprattutto a livello di presenza. Tutti hanno giocato e tutti tirato in porta almeno una volta e ciò è particolarmente significativo. Ora ci aspetta una lavoro costante e mirato ad accrescere tecnica e fiducia nei propri mezzi da parte di tutti i componenti della rosa”.

Questi i risultati e la classifica:

Derthona-Città Giardino 17-8; Valpellice-FC Vigliano Polisportiva 26-12; Valpellice-Derthona 21-30; FC Vigliano Polisportiva – Città Giardino 3-18. Derthona 4; Città Giardino, Valpellice 2; FC Vigliano Polisportiva 0.

Prossime gare domenica 13 marzo a Tortona.