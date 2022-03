Pd Biella: "Non esistono profughi di serie A o di serie B"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Pd Biella.

"Parole fuori luogo, quelle del Sindaco di Biella. Secondo lui esistono profughi veri e profughi fasulli. Oltre al non troppo velato razzismo che si scorge nelle righe della sua dichiarazione lasciata al Biellese si nota quanto, per il nostro primo cittadino, la situazione sia poco più di una bazzecola, come se fosse scoppiata la bombola del vicino e non un conflitto che sul lungo periodo potrebbe sfociare in un nuovo conflitto mondiale, con milioni di morti e sfollati. Non proprio una cosa da poco ecco. Aspettiamo ora che il nostro primo cittadino ci dica quali siano i veri profughi, che magari produca una guida informativa per riconoscere i veri profughi da quelli falsi, contraffatti come una borsa di Gucci. Un profugo è una persona umana (quindi come noi, sindaco) che scappa da una guerra. Citando la Treccani: "Costretto ad abbandonare la propria terra, il proprio paese, la patria, in seguito a eventi bellici, a persecuzioni, oppure a cataclismi. "Un profugo non se ne va dalla propria terra perchè vuole farsi una vacanza e poi decide di fermarsi nel Bel paese, scappa per vivere, per sopravvivere. Un profugo può appartenere a qualsiasi etnia, razza, religione e sesso. Non esistono profughi di serie A o di serie B, sono vittime di conflitti bellici voluti dalla politica che a loro nemmeno appartengono. Sindaco, la situazione è seria. Almeno stavolta il razzismo e i dogmi di partito lasciamoli da un'altra parte, grazie".