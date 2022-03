I consiglieri del Pd Biella: "I luoghi in cui imperversano guerre sono tanti, troppi"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma de I Consiglieri del partito Democratico Comune di Biella.

"Caro Sindaco, hai annunciato che “siamo pronti ad accogliere i profughi dall’Ucraina” e questo ci riempie il cuore di gioia e speranza; ci sentiamo tutti uniti in questo momento di fronte alle sofferenze del popolo ucraino e condividiamo ovviamente il tuo slancio: siamo pronti ad accogliere le persone che scappano dalla ferocia della guerra esplosa in Ucraina.

Hai però aggiunto una specificazione: questi profughi li accogliamo perché sono VERI. Questo non lo capiamo. Qual è la differenza tra chi scappa dalla guerra esplosa in Ucraina e chi scappa dalla guerra in Siria o in Iraq o in Afghanistan o in Eritrea o in Etiopia o in Somalia o in Nigeria o in qualunque altro posto nel mondo? Oggi c’è la guerra anche in Europa, ma purtroppo i luoghi del mondo in cui imperversano guerre, guerriglie, terrorismo, violazione dei diritti umani, violenza VERA sono tanti, troppi. Che cosa rende questi profughi e la loro sofferenza più veri di tutti gli altri che invece possono essere lasciati affogare in mare o morire di freddo ai confini dell’Europa?"