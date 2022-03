Azione Biella: "Corradino ha oltrepassato, di nuovo, il limite della decenza"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a forma di Azione Biella:

"Il Comitato provinciale biellese di Azione esprime la sua più ferma e dura condanna verso le dichiarazioni del sindaco di Biella Claudio Corradino sulla disponibilità ad accogliere “profughi veri dall’Ucraina dopo che lo Stato ha accolto per anni profughi finti”.

Tali dichiarazioni sono vergognose e introducono una distinzione inaccettabile tra le vittime di conflitti o di situazioni politiche ed economiche che stanno dilaniando molti paesi nel mondo e che si vedono costrette a fuggire per salvare le loro vite e quelle dei loro cari. Lo spirito di solidarietà e di accoglienza non fa per sua natura distinzioni, non esistono profughi finti, di seria A o di serie B: la distanza geografica da un conflitto non diminuisce in nessun modo la gravità della situazione di emergenza che spinge le persone ad abbandonare le proprie case, le proprie esistenze per sopravvivere. Abbiamo vissuto l’epoca migliore della storia umana, usciti da un conflitto che avrebbe dovuto insegnarci cosa significhi la guerra, per chi la subisce, ovvero il popolo. Oggi non è più tempo di distinguo o di posizioni intermedie: dobbiamo scegliere se stare con l’Occidente o con autarchie e regimi dittatoriali mascherati da finte democrazie.

Non è la Nato il colpevole, non è l’Europa la parte di mondo che non ha compreso la lezione della storia, ma sono l’Europa, la Nato e l’Occidente tutto il riferimento delle libere democrazie del mondo. Come comitato locale di Azione invitiamo i membri dell’opposizione del Consiglio comunale di Biella ad un’azione dura e comune verso il Sindaco e a interrogare la giunta per capire se condivide le dichiarazioni del primo cittadino. Così da far comprendere a tutti che tipo di persone stanno governando la città.

Invitiamo i cittadini biellesi a far sentire la loro voce, a dissociarsi da queste dichiarazioni inaccettabili che ancora una volta portano alla ribalta la città per coprirla di ridicolo e di vergogna. È ora di dire basta a persone elette che non possono nemmeno essere definite politici, dato che si limitano a ripetere a pappagallo le oscenità del segretario nazionale della Lega senza riflettere sul loro vero significato. I biellesi si meritano di meglio, i biellesi sono migliori di chi, per il momento, li rappresenta".