Cooking Quiz: in finale nazionale gli studenti dell’Alberghiero “Gae Aulenti” di Biella

È partita con grande successo la 6^ edizione del Cooking Quiz, il Concorso Didattico Nazionale ideato da PLAN Edizioni, ALMA e da PEAKTIME. Anche quest’anno il format è affiancato e sostenuto da Re.Na.I.A. Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri. Protagonisti del format gli studenti delle classi 4^ di 105 Istituti Alberghieri in tutta Italia: un record di adesioni! Infatti il tour digitale del Cooking Quiz coinvolgerà oltre 20.000 studenti.

Nella prima parte, il formatore di Peaktime Alvin Crescini coinvolge i ragazzi in una lezione “etica”: vengono toccati importanti argomenti come la raccolta differenziata in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, si parla di sana e corretta alimentazione, di sprechi alimentari e di valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, grazie al supporto di partner come il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP.

“La rinnovata adesione del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP ribadisce il ruolo centrale della formazione tra le attività imprescindibili di promozione e valorizzazione - dichiara Giovanni Cafiero, Resp. Promozione del Consorzio - . I giovani sono i protagonisti che determineranno le scelte future e il Cooking quiz è una preziosa occasione per avvicinarli alla conoscenza di uno dei prodotti più rappresentativi del made in Italy. Un augurio per gli studenti partecipanti? Restate tenaci come la nostra pasta e diventate ambasciatori del buono e del bello del nostro Paese".

Dopo la lezione etica, parte il collegamento con ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana dove gli Chef docenti Francesco De Rosa e Valerio Cabri per le lezioni di enogastronomia e il Coordinatore di ALMA Wine Academy Ciro Fontanesi per le lezioni di Sala-Vendita, ogni giorno coinvolgono i ragazzi in lezioni pratiche, molto interessanti e soprattutto formative. Per le classi di pasticceria invece, scende in campo lo chef Enrico Nativi che delizia tutti con le sue fantastiche preparazioni. Inizia a questo punto il momento della verifica: gli studenti da scuola o da casa vengono coinvolti in una “gara” entusiasmante e soprattutto vengono testate le loro conoscenze ed abilità attraverso l’edutainment.

Il Cooking Quiz ha fatto tappa all’Istituto Alberghiero “Gae Aulenti” di Biella, un’eccellenza del territorio, dove le classi 4^BT enogastronomia, 4^AT sala hanno ottenuto il pass per la Finalissima Nazionale prevista a maggio prossimo. Gli studenti che invece hanno ottenuto il punteggio migliore, portando a casa un buono per gli acquisti in rete sono: Maicol S. e Mariam B.

È on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici riconoscimenti! Quesiti preparati appositamente dagli Chef Docenti ALMA e dai professori degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova gli studenti sulla propria preparazione su temi di cucina, sala e pasticceria. In palio Buoni per acquisti in rete, Buoni vacanza e per il 1^ classificato al 31 Maggio 2022 un Voucher del valore di 5.000 € per entrare in un Corso di Alta Formazione presso ALMA. Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare eticamente Cooking Quiz, mettendo a disposizione delle scuole prodotti o attrezzature per i laboratori e soprattutto condividendo la loro expertise al fine di ampliare le conoscenze e la formazione dei ragazzi: Cà di Lene Azienda Agricola leader della coltivazione del Mais Rostrato Rosso di Rovetta, Cameo Professional, Cial Consorzio Imballaggi Alluminio, CNA Agroalimentare, Coal, Colli Euganei Docg, Comieco Consorzio Nazionale Recupero e riciclo Imballaggi a base cellulosica, Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Coreve Consorzio per il Riciclo del vetro, GestCooper, Granarolo, Igor Gorgonzola, Italia Zuccheri, Montasio - Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, Oleificio Zucchi, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Trevalli Cooperlat, Unicam.

Per il suo valore didattico, formativo ed etico Cooking Quiz è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.