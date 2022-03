Cavaglià, carnevale tra stelle filanti e coriandoli all’infanzia “Alfonso Tua”

Venerdì 25 febbraio, presso il salone della scuola, si sono svolti i festeggiamenti del tanto atteso carnevale con balli canti e stelle filanti!!! Ovviamente tutti rigorosamente in costume.

Durante il pomeriggio, i bambini più grandi hanno sfilato per le vie del paese per cercare la normalità, sospesa da questa pandemia e per regalare allegria e spensieratezza. Accompagnati da un giullare d’eccezione, il presidente della scuola, Guido Cabrio e dalle insegnanti in costumi carnevaleschi, hanno sfilato mostrato uno slogan di pace: “I bambini hanno diritto alla vita, non alla guerra!”, in sensibilizzazione al recente conflitto riguardante l’Ucraina.