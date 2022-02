Viceministro Pichetto incontra rappresentanti del mondo industriale ed economico italiano a Dubai

Il Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, nel corso della prima tappa della sua missione istituzionale negli Emirati Arabi Uniti, ha incontrato ieri sera domenica 27 febbraio a Dubai, i rappresentanti del mondo industriale ed economico italiano.

All’incontro, promosso dalla Camera di commercio italiana negli EAU, erano presenti insieme al Segretario Generale Mauro Marzocchi; l'Ambasciatore d'Italia, Nicola Lener; il Console Generale, Giuseppe Finocchiaro; il Presedente ICE, Carlo Ferro.

Pichetto ha ricordato alle numerose aziende italiane presenti, tra cui Saipem, Ansaldo Energia, Stellantis e Intesa San Paolo, come gli Emirati Arabi Uniti siano un importante partner per il nostro Paese in numerosi ambiti: da quello commerciale ed economico, fino a quello culturale e della ricerca scientifica. Nel corso dell'incontro il Viceministro si è confrontato con gli imprenditori e con le autorità istituzionali sui principali temi dell'agenda politica, anche alla luce della situazione economica italiana e dell' attualità internazionale.

Il viceministro ha inoltre ricordato come la Camera di commercio italiana negli EAU sia nata da un progetto finanziato dal 1999 al 2001 proprio quando Pichetto rivestiva il ruolo di Assessore allo Sviluppo economico della Regione Piemonte e pertanto il viceministro ha espresso soddisfazione nel constatare quanto la camera di commercio italiana a Dubai sia oggi una realtà solida, e secondo i parametri di valutazione del Ministero dello Sviluppo economico, tra le più affermate a livello internazionale, occupando il nono posto tra le 74 Camere di Commercio Italiane presenti in 49 Paesi del mondo.

L’agenda del viceministro prevede oggi una visita al Padiglione Italia, dove Pichetto interverrà alla cerimonia di premiazione degli IPA Awards, mentre alle ore 15 e' prevista la visita del Padiglione EAU e, a seguire, la visita del Padiglione Germania.