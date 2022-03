Cavaglià, lavori di restyling a Villa Salino: al via mostre e visite (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cavaglià)

Nuova vita per la Villa Salino di Cavaglià. Lo annuncia il Comune: “Dopo un grande lavoro di restyling, non solo da parte degli amministratori comunali, ma anche e, soprattutto, grazie alla disponibilità di un buon numero di volontari, alcuni ambienti di questo storico edificio saranno visitabili. La prima data utile sarà il prossimo 20 marzo, in occasione della mostra fotografica URBEX - Fotografie dal passato a Villa Salino - L'Arte dell'abbandono - Fotografie di Katiuscia De Pieri”.