Graglia, auto finisce contro un albero: donna di 87 anni trasportata in ospedale (foto di repertorio)

Incidente stradale autonomo a Graglia. Il fatto si è verificato nella giornata di ieri, 27 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto sarebbe finita in una cunetta e avrebbe terminato la sua corsa contro un albero.

A bordo una coppia di anziani. Nell'impatto è rimasta ferita una donna di circa 87 anni, trasportata in codice verde all'ospedale dai sanitari del 118. Il mezzo è stato recuperato in un secondo momento. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.