A portare il carnevale a Verrone sarà il Gruppo Alpini locale che, in tandem con la Pro Loco, organizzerà la distribuzione della fagiolata presso la sede di via della Barazza 1. In partenza alle 12 di domenica 6 marzo, l’asporto richiede la prenotazione in orario serale ai numeri 333.3876665 (Chiara), 346.3223275 (Luisa) oppure 349.7809413 (Daniele). Green pass obbligatorio.