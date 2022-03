Gifflenga, giochi a premi e fagiolata per il carnevale 2022

Il carnevale di Gifflenga andrà in scena nella giornata di domenica 6 marzo e sarà svolto all’insegna del divertimento e della tradizione. Ospitato nella piazza di fronte alla chiesa, l’evento partirà con il gioco dei fagioli in cui i partecipanti saranno invitati ad indovinarne il numero contenuto in un barattolo, al fine di accaparrarsi i premi offerti: una macchina da caffè e un pranzo per due persone. La premiazione avverrà alle 11:15. A concludere la giornata sarà in seguito la distribuzione dell’immancabile fagiolata, in programma per le 11:45.