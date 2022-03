Dal Comune di Luras (Sassari), pietra di memoria per “Nuraghe Chervu” di Biella

Anche i Caduti in guerra di Luras (Sassari) saranno ricordati nell’area monumentale dedicato alla Brigata “Sassari” alle porte della città di Biella. L’Amministrazione comunale ha infatti raccolto l’invito del sindaco del comune piemontese, Claudio Corradino e del Circolo Sardo “Su Nuraghe”, e ha provveduto a inviare a Biella la pietra di riuso recante il nome del paese e il numero dei Caduti luresi, sessantaquattro, come richiesto nella nota inviata.

“Quando abbiamo letto la nota dell’Amministrazione e del Circolo non abbiamo avuto alcun dubbio: avremmo dato il nostro contributo! - afferma Mauro Azzena Primo cittadino di Luras - Siamo assolutamente convinti che è un dovere di tutti noi ricordare chi è Caduto per la Patria, chi è partito con la convinzione di far ritorno presto a casa e invece ha perso la vita vedendo sfiorire la propria giovinezza e i propri sogni in un campo di battaglia. È un dovere morale – continua il Sindaco Azzena - impiantare nelle nuove generazioni il germe della memoria storica affinché gli obbrobri delle guerre, quelle guerre che hanno privato sin troppe mamme dei propri figli, che hanno restituito giovani ai propri territori mutilati e spaventati, quelle guerre che hanno consegnato troppi uomini al freddo abbraccio di una terra privandoli persino del proprio nome, non si ripetano…Oggi più che mai è indispensabile non dimenticare, ricordare perché un’intera generazione di giovani uomini divorata dalla follia umana sia finalmente onorata. Ringrazio i cittadini che si sono prodigati per consentire la realizzazione dell’opera e l’Associazione Nazionale Caduti e Dispersi sezione Luras, per essere sempre presenti e disponibili quando si tratta di dar vita al ricordo dei nostri caduti!”, conclude Azzena.