Ailoche, tutto esaurito alla fagiolata dell'alta Valsessera FOTO

Anche nel comune di Ailoche si è svolta la tradizionale fagiolata di carnevale, organizzata per l’occasione dalla Pro Loco, in collaborazione con il Gruppo Carnevale di Crevacuore, che ha coinvolto tre comuni: Ailoche, Crevacuore e Caprile. Con ben 45 kg distribuiti e 7 pentoloni pieni, la fagiolata ha raggiunto il tutto esaurito: “Sono contenta di essere riuscita, insieme al gruppo di Crevacuore, a fare qualcosa in questo periodo difficile – racconta Lucia Maltese, presidente della Pro Loco di Ailoche – e poter aiutare il Comitato Carnevale a realizzare la fagiolata per Crevacuore. Siamo tutti ragazzi della zona cresciuti insieme e collaborare per poter servire più comuni, come Ailoche, Caprile e Crevacuore è un nuovo inizio. Ringrazio veramente tutti, i collaboratori, i comuni e chi ci ha sostenuto”.