Biella, il Soccorso dell'Ordine di San Giovanni Italia si presenta: “Da due anni all'opera, siamo cresciuti”

30 volontari all'attivo, 3 ambulanze in servizio, una in arrivo alla fine del mese di febbraio, un'auto medica e tanta buona volontà. Sono i numeri di SOGIT Biella, il Soccorso dell'Ordine di San Giovanni Italia presente sul nostro territorio da poco meno di due anni.

A guidarla la presidente Maria Grazia Anteghini, con alle spalle un'esperienza ultraventennale tra le fila della Croce Bianca e del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. “Siamo nati nell'agosto 2020 e siamo relativamente giovani ma pieni d'entusiasmo e inventiva – confida – Operiamo in diverse campi, come può essere il servizio di 118 in estemporanea, la presenza nelle gare sportive e il trasporto sanitario urgente dentro e fuori la provincia biellese”.

La sede operativa si trova a Vigliano Biellese, in via Quintino Sella 16. “Il bilancio è più che positivo – sottolinea la presidente Anteghini – Siamo cresciuti e contiamo di essere sempre più presenti nel Biellese. Inoltre, guardiamo con attenzione alle nuove generazioni. L'obiettivo? Aggregare tra le nostra fila un numero sempre maggiore di giovani”.