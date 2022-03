Viverone, minacce e insulti ai promotori della panchina gigante: “Presentato esposto ai Carabinieri”

La panchina gigante di Viverone torna a far parlare di sé. Sono sempre di più, infatti, i visitatori che ogni settimana raggiungono le colline di frazione Rolle per sedersi sulla Big Bench numero 187, dove si può ammirare un panorama mozzafiato: dal lago passando per le campagne del Canavese fino alle montagne della Valle d'Aosta. E tanti si fermano in paese a visitarne i luoghi e percorrere il lungo lago, accrescendo il turismo nella zona. Tuttavia, insieme agli elogi, sono giunte anche le proteste di qualche cittadino per l'aumento di rifiuti nella zona e le segnalazioni di parcheggi selvaggi nella zona, come già riportato in un precedente articolo (leggi qui).

Alle lamentele, però, si sono aggiunte anche le minacce di qualche utente. “Ogni volta che viene pubblicato un post sulla nostra pagina Facebook partono insulti e pesanti minacce alle nostre persone – spiegano i promotori della panchina gigante – C’è chi offende e colpisce verbalmente i nostri affetti familiari; altri, invece, minacciano che vorrebbero bruciare l’installazione. Non pensavamo che si potesse arrivare fino a questo punto, specialmente in un comune a vocazione turistica come Viverone”.

Inevitabile la presentazione di un esposto ai Carabinieri, con copia di tutti i post “incriminati”. “Siamo increduli- sottolineano – Volevamo fare il bene del paese. Fortunatamente sono giunti tantissimi messaggi di solidarietà e di ferma condanna”. Intanto, in paese, alcuni cittadini hanno dato vita ad una raccolta firme per togliere la panchina da frazione Rolle. “Ne prendiamo atto – affermano – ma cercheremo di venire incontro il più possibile a queste persone per dare una mano. A cominciare proprio dalla viabilità, che pare essere uno dei problemi più segnalati”.