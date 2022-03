Novavax, arrivate a Biella le prime dosi, FOTO

Sono arrivate ieri domenica 27 febbraio a Biella le prime dosi di Novavax, nella farmacia dell'ospedale.

In tutto sono 2500.

Chi desidera riceverlo deve manifestare la preadesione su www.ilPiemontetivaccina.it.

"Per questo vaccino c’è molta richiesta perché riscontra molta attenzione da coloro che non hanno ancora aderito alla vaccinazione contro il Covid. Il nostro obiettivo - ha detto il presidente Cirio - è andare incontro a tutti purché si vaccinino, senza obbligarli ma mettendoli in condizioni di farlo subito, liberamente, quando lo vorranno”.