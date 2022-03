A Mongrando una targa per ricordare Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso nel 2010

Una targa commemorativa per ricordare la figura di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore barbaramente ucciso il 5 settembre 2010. È la nuova iniziativa messa in campo dal sindaco di Mongrando Antonio Filoni, nonché coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, associazione nata nel 1996 per riunire tutti gli amministratori pubblici che si impegnano in prima linea nella promozione della cultura della legalità democratica.

La posa della targa è la seconda parte di un progetto che ha l'obiettivo di dedicare un'area verde al primo cittadino nativo di Pollica e impersonato sul piccolo schermo dall'attore Sergio Castellitto, nel film andato in onda in prima serata sulla Rai nel 2016. “La pellicola mi aveva commosso, allo stesso modo la sua vicenda personale – commenta Filoni – Vassallo è stato esempio di buona politica: onesto e coraggioso, ha dedicato la sua vita al bene comune della sua terra. Così due anni fa, la giunta ha avviato l'iter, dando un forte segnale di civiltà. Ora, i ministeri preposti hanno dato l'ok e, tra qualche settimana, la targa sarà collocata dalla ditta incaricata”.

La targa (su cui verrà inciso il seguente testo “Angelo Vassallo, sindaco pescatore dal 1995 al 2010, barbaramente ucciso dalle mafie”) comparirà sulla panchina realizzata lo scorso anno dai ragazzi delle scuole. “Credo sia fondamentale coinvolgere le nuove generazioni in simili iniziative – afferma l'assessore all'Istruzione Luisa Nasso – I ragazzi sono rimasti profondamente colpiti dalla sua storia. Insieme, abbiamo affrontato queste tematiche di grande rilevanza nazionale comprendendo e approfondendo fenomeni che non possono essere ignorati. Allo stesso tempo, si è voluto incentivare l'adozione di giusti comportamenti e la ferma condanna di altri, come l'omertà”.

La cerimonia inaugurale è in programma il prossimo 21 marzo, alle 10.30, nell'area antistante l'ingresso della scuola secondaria di primo grado, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.