Investito e curato, ora Jack ha bisogno di una famiglia

Appello per Jack: 1 anno, taglia piccola, maschio intero buonissimo con tutti. Era stato investito ma è stato curato e ha fatto tutta la riabilitazione. Ora è a posto, sta bene. Necessita ancora di carrellino qualche ora al giorno ed in passeggiata, ancora per un po' di tempo in modo da non perdere i buoni risultati ottenuti.

Jack è in canile ancora ma è ormai arrivato il momento per lui di una casa e una famiglia tutta sua. È autonomo nei bisogni. Si trova nel Biellese, per info telefonare 3403770898.