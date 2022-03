Scuola Pallavolo Biellese tra le migliori 5, Verbania finisce al tappeto

Grande vittoria per i ragazzi della Serie C della Scuola Pallavolo Biellese, che espugnano una palestra complicata come quella di Verbania. Nonostante una settimana complicata, sono riusciti a dar vita ad una bella battaglia e ad aggiudicarsi tre punti importantissimi in ottica playoff.

“Poteva essere una partita pericolosa - dice Andrea Scardellato, opposto della prima squadra -. Siamo stati bravi a mantenere buona la nostra qualità di gioco e sbagliare meno di loro. Dobbiamo ancora trovare il nostro ritmo gara ideale, ma non c’è altra soluzione che continuare a giocare ed allenarsi, migliorando di settimana in settimana.” Nota di merito a Filippo Brusasca, che ha convinto con una prestazione degna di nota e non ha fatto sentire la mancanza di Filippo Ricino ai compagni!

Altiora - SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

Parziali: 21-25; 17-35; 22-25.

SPB: Bertoni 1, Brusasca 9, Gallo 8, Guala 4, Marchiodi 5, Rastello 0, Scardellato 14, Silvestrini 5; Libero Vicario. NE: Ricino.