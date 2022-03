La Biellese vince al Pozzo con la “maglia” dell'Ucraina, Cossato sei sempre re di Promozione

La Biellese porta a casa il massimo della posta in palio, superando 1 a 0 l'Alicese Orizzonti. Complice il pari dello Stresa con il Baveno, i lanieri recuperano due punti dalla capolista e restano in scia. Da segnalare la 100° presenza in bianconero per Latta Jack e la divisa gialloblù indossata dalla Biellese, in solidarietà del popolo ucraino. A Settimo, invece, la Fulgor esce sconfitta (1-0) e incassa l'11° ko in Eccellenza.

In Promozione, prosegue il buon momento del Cossato che supera in trasferta il Vogogna e rafforza il primato in classifica, portandosi a tre lunghezze dal Briga. Torna al successo il Vigliano mentre la Chiavazzese affronterà in serata il Bellinzango. In Prima Categoria, pareggi per Valdilana Biogliese e Valle Cervo mentre sorridono Ceversama, Torri Biellesi e Ponderano. Infine, in Seconda, il Gaglianico e la Valle Elvo calano il poker con l'Olimpia Sant'Agabio e il Rmantin. Di segno opposto l'umore di Pollone e Lessona, uscite sconfitte in casa. Pari e gol (1-1) tra La Cervo e la Pro Novara.