Bonprix TeamVolley non si ferma più, non c'è storia a Bellinzago

Ancora un altro 3-0, questa volta in trasferta. Nemmeno un passo falso, fino a questo punto della stagione, per il bonprix TeamVolley in Serie C. La squadra di coach Fabrizio Preziosa torna con il bottino pieno anche dalla sfida contro Bellinzago, mettendo una seria ipoteca sulle posizioni che contano davvero in chiave playoff. Il match di ieri sera era il classico testacoda, ovvero una di quelle partite che sulla carta non hanno storia, ma che sul campo rischiano di complicarsi, rivelandosi talvolta una trappola, anche solo dal punto di vista mentale.

Le biancoblù, invece, sono riuscite a mantenere un livello di qualità e attenzione molto alto (eccetto che nella prima fase del set iniziale), anche al netto del turnover programmato dallo staff tecnico per concedere il giusto riposo alle ragazze che negli ultimi tempi hanno dovuto fare gli straordinari per sopperire alle assenze di alcune compagne ferme ai box o per infortunio o a causa di altri problemi fisici.

«Una partita molto importante per testare il nostro livello di maturità - ha commentato coach Fabrizio Preziosa al termine del match contro il sestetto novarese -. Non è mai facile giocare contro l'ultima in classifica, ma abbiamo chiesto alle ragazze di mantenere alto il livello attentivo e qualitativo soprattutto perché ci siamo prefissati tre obiettivi: portare a casa i primi tre punti di un filotto settimanale di nove, visto che giocheremo martedì sera contro Canavese e sabato prossimo ad Omegna; fare turnover per dosare le energie e in parte recuperare anche le ragazze che nelle partite precedenti hanno giocato meno o erano reduci da infortuni; mettere il maggior distacco possibile tra noi e le avversarie perché con il nuovo regolamento i quozienti in caso di arrivo a pari punti nelle classifiche avulse per le prime quattro diventa importante. Questo è l'unico dei tre obiettivi che non abbiamo centrato in pieno a causa di ben 13 errori commessi nel primo set, ma è sicuramente il minore di mali. Ora cerchiamo di riposare e ricaricare le batterie in vista dell'insidiosa trasferta infrasettimanale contro Canavese».

ASD BELLINZAGO VOLLEY - BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3

Parziali: 21-25, 15-25, 12-25

TeamVolley: Daffara, Gualinetti 13, Barbonaglia 4, Zatta 8, Biasin 6, Gaito 6, Peruzzo 3, Biassoli, Levis 4, Cimma (L). Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.